Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, kentin dört bir yanında sürdürdüğü altyapı yatırımlarına bir yenisini daha ekledi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gölcük ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde başlatılan kapsamlı altyapı yenileme çalışmaları tamamlanarak bölgeye modern, uzun ömürlü ve güvenli bir altyapı kazandırıldı.



ÇİFTLİK MAHALLESİ'NDE ALTYAPI YENİLENDİ

Ekonomik ömrünü doldurmuş içme suyu, atık su ve yağmur suyu hatlarının yenilendiği çalışmalar kapsamında toplam 48 bin 570 metre uzunluğunda altyapı hattı imalatı gerçekleştirildi. Çalışmalarda, 100 ile 500 mm çaplarında duktil borular kullanılarak 41 bin 745 metre içme suyu hattı, 300 ile 500 mm çapındaki betonarme borularla 4 bin 783 metre atık su hattı ve 2 bin 42 metre yağmur suyu hattı inşa edildi.





SAĞLIKLI VE GÜVENLİ ALTYAPI SİSTEMİ

Yenilenen hatlarla birlikte, mahallede yaşanabilecek olası arıza, su kaybı ve taşkın risklerinin önüne geçildi. İSU ekipleri, çalışmaları planlı bir şekilde yürüterek bölge sakinlerinin günlük yaşamını en az etkileyecek şekilde gerçekleştirdi. Modern altyapı sistemiyle Çiftlik Mahallesi, uzun yıllar boyunca kesintisiz ve güvenli hizmet alacak.

GELECEĞE GÜVENLİ BİR ALTYAPI MİRASI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, kent genelinde yürüttüğü altyapı yatırımlarıyla suyun sürdürülebilir yönetimini sağlıyor. Gölcük Çiftlik Mahallesi'nde tamamlanan bu proje de, yalnızca bugünün ihtiyaçlarını değil geleceğin taleplerini de karşılayacak şekilde planlandı.

