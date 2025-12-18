İstanbul'da Maltepe Belediyesi'ne bağlı Yuvamız Maltepe Zübeyde Hanım Çocukevleri, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında etkinlikler düzenledi. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen ürünler tanıtıldı, yerli malı ve tasarruf bilinci aşılandı.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi Yuvamız Maltepe Zübeyde Hanım Çocukevleri'nde 'Yerli Malı Haftası' etkinlikleri düzenlendi.

Türkiye genelinde 12-18 Aralık tarihlerinde kutlanan 'Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası' etkinlikleri, Maltepe Belediyesi'nin Girne, Bağlarbaşı, Altıntepe, Zümrütevler, Altayçeşme, Feyzullah, Küçükyalı, Aydınevler, Esenkent, İdealtepe mahallerinde bulunan toplam 10 kreşinde gerçekleşti.

Kreş öğrencilerinin eğlenerek öğrenmesini amaçlayan etkinlikler renkli anlara sahne oldu. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen ürünler ve paketli olmayan, evde hazırlanan yiyeceklerin sergilendiği standlar ile öğrencilerin yöresel tatları tanıyarak yerli üretime yönelik farkındalıkları artırıldı. Sınıf sunumları, şiirler ve drama çalışmalarıyla öğrencilere tüketilecek ürünlerin ülkede üretilen ürünlerden seçilmesi gerekliliği anlatıldı. Etkinliklerde öğrencilere tutumlu olma, tasarruf bilinci kazanma ve bilinçli tüketicilik konularında da bilgi verildi.