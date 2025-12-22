Kocaeli İzmit Belediyesi, çocukların sanatsal gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği Çınar Çocuk Korosu için yeni dönem başvurularını almaya başladı.

İzmit'te yaşayan 7-14 yaş arası çocuklara yönelik olarak faaliyet gösterecek olan koro, çocuklara temel müzik eğitimi sunmayı ve sanatsal gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyor. Koro için yeni dönem başvuruları 22 Aralık ve 31 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacak.

SANATSAL GELİŞİME KATKI

Çınar Çocuk Korosu'na katılan çocuklar, müzik eğitiminin yanı sıra sahne deneyimi kazanarak özgüvenlerini de geliştirme fırsatı bulacak. Çocuklar böylece kendi dünyalarını da keşfetme yolunda önemli bir adım atacaklar.