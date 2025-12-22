Bursa Yıldırım Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında birbirinden önemli isimleri vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda ünlü şair ve mütefekkir Nurullah Genç, Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Başarı Bedel İster' adlı programda Yıldırımlılarla bir araya geldi.

BURSA (İGFA) - Kültür sanat etkinlikleri kapsamında birbirinden önemli isimleri vatandaşla buluşturan Yıldırım Belediyesi, Şair Nurullah Genç'i Yıldırım'da ağırladı. Barış Manço Kültür Merkezi'nde vatandaşların yoğun katılımıyla düzenlenen 'Başarı Bedel İster' adlı programda Şair Nurullah Genç, katılımcılara tecrübelerini aktardı.

Başarının bir hedefe ulaşmak olmadığını belirten Nurullah Genç, 'Bizim için başarı bir hedefe ulaşmak değildir. Emeklilik değildir. Bizim için başarı ölene kadar bir dava ufkunda sonsuza kadar yürüyebilmektir. Koşu bitti, ben bittim demek değildir. Çünkü biz koşu bittikten sonra da koşabilen atlarız' dedi.

Öte yandan Genç, 'Yaklaşık 200 yıldır bu topraklarda kendi medeniyetimizin bakış açısıyla meselelere yaklaşamama sorunu, en büyük sorunumuzdur. Kendi zihniyet dünyamızı kaybedince baktığımız pencereler değişti. Şirazeyi kaybettik, dengemizi kaybettik. Meselelere kendi medeniyet mantığımızla bakmamız gerekiyor' ifadelerini kullandı.

YILDIRIM'I KÜLTÜR SANATLA BÜYÜTÜYORUZ

Programda yaptığı konuşmada, kültür ve sanatın şehirlerin ruhunu besleyen en önemli unsurlardan biri olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Yıldırım'ı sadece fiziki yatırımlarla değil, gönüllere dokunan kültür ve sanat etkinlikleriyle de büyütmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, kıymetli şairimiz ve mütefekkirimiz Nurullah Genç'i hemşehrilerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz' dedi.

Başkan Yılmaz, Nurullah Genç'in fikir dünyası ve tecrübeleriyle programa katılanlara önemli ufuklar açtığını belirterek, 'Bu anlamlı buluşmanın özellikle gençlerimiz için ilham verici olduğuna inanıyorum. Yoğun katılım gösteren tüm hemşehrilerimize ve kıymetli katkıları için Nurullah Genç hocamıza teşekkür ediyorum. Yıldırım'da kültür ve sanatla yoğrulmuş bir şehir iklimini hep birlikte inşa etmeyi sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.