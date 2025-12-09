Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Gölcük Halıdere Mahallesi'nde kapsamlı altyapı yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

KOCAELİ (İGFA) - Mahallenin içme suyu, atık su ve yağmur suyu hatlarının modernize edilmesini kapsayan proje kapsamında 19.440 metre içme suyu hattı, 3.440 metre atık su hattı, 1.200 metre atık su kolektör hattı, 330 metre yağmur suyu hattı ve 40 metre yönlendirilebilir yatay sondaj imalatı gerçekleştiriliyor.



HALIDERE'YE YENİ İÇME SUYU, ATIK SU VE YAĞMUR SUYU HATTI

İSU Genel Müdürlüğü Halıdere'de devam eden çalışmalar kapsamında işin büyük bölümünü tamamladı. Bugüne kadar 3.140 metre atık su hattı, 1.200 metre uzunluğunda kolektör hattı, 15.900 metre içme suyu hattı, 280 metre yağmur suyu hattı ve 40 metre yönlendirilebilir yatay sondaj imalatı gerçekleştirildi. Bu kapsamda Halıdere'nin altyapısının önemli bir kısmı yenilenmiş oldu.





D-130 KARA YOLUNDA YAĞMUR SUYU HATTI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Halıdere'de yağışlardan sonra kara yolunda oluşan su birikintilerine kalıcı çözüm getiriliyor. Devam eden çalışma kapsamında 2.000 mm çapında dev çelik borularla toplam 190 metre yağmur suyu hattı inşa çalışması gerçekleştiriliyor. Yapılan çalışmalar kapsamında hat imalatının 140 metresi tamamlandı. Çalışmalar tamamlandığında D-130 kara yolunda yağış sonrası yağmur birikintilerinin önüne geçilerek, sürüş güvenliği artacak.





ÇALIŞMALAR KISA SÜRE İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK

Çalışmaların devam ettiği bölgede 3.540 metre içme suyu hattı, 300 metre atık su hattı ve 50 metre yağmur suyu hattı imalatı ise kısa sürede tamamlanarak projenin tüm aşamalarının hayata geçirilmesi hedefleniyor.



UZUN YILLAR HİZMET VERECEK

İSU Genel Müdürlüğü, altyapı yatırımlarıyla Halıdere Mahallesi'nde hem içme suyu arz güvenliğini artırmayı hem de bölgenin atık su ve yağmur suyu altyapısını uzun yıllar hizmet verecek şekilde güçlendirmeyi amaçlıyor.