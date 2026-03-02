AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan kanun teklifi, kripto varlıkların vergilendirilmesi başta olmak üzere ekonomik ve mali düzenlemeleri kapsıyor. Teklif, bedelli askerlik, afet konutları, BOTAŞ borçlarının terki ve vakıf üniversiteleri sağlık kuruluşları gibi konuları da içeriyor.

ANKARA (İGFA) - AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklif, ekonomik düzenlemeler, vergi uygulamaları ve mali teşvikler konusunda kapsamlı değişiklikler içeriyor.

Kripto Varlık Vergisi: Teklifle, kripto varlık satış ve transferleri üzerinden on binde 3 oranında işlem vergisi uygulanması öngörülüyor. Vergi matrahından indirim yapılamayacak ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları verginin mükellefi olacak.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi platformlarda yapılan işlemlerden yüzde 10 oranında tevkifat uygulanacak ve gelirler platformlarca üçer aylık dönemlerde beyan edilecek.

Gelir Vergisi Kanunu'na eklenen düzenlemeyle, kripto varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kapsamında vergilendirilecek. Tevkifat kapsamındaki kazançlar yıllık beyannameye dahil edilmeyecek, ticari faaliyet geliri kapsamına girenler ise ticari kazanç hükümlerine göre değerlendirilecek.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre diğer düzenlemeler şöyle oldu:

Vakıf üniversiteleri bünyesindeki sağlık kuruluşları, kurumlar vergisi muafiyeti kapsamı dışında tutulacak.

Katma Değer Vergisi Kanunu'nda değişiklikle bazı işlemler kısmi istisna kapsamına alınacak.

İşsizlik sigortası primi ve bedelli askerlik ücretinde Cumhurbaşkanına yetki veriliyor; bedelli askerlik ücreti %25 artırılıyor.

BOTAŞ'ın vergi ve fon borçları, Hazineden alacakları ile mahsup edilerek terkin edilecek.

Afet konutları ve iş yerleri için borç indirimleri ve mali kolaylıklar sağlanacak.

Kanun teklifinde ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, sosyal sigorta primleri, özel sağlık sigortaları ve bireysel emeklilik katkıları gibi birçok mali ve ekonomik düzenlemeye ilişkin hükümler bulunuyor.

Teklifin yasalaşmasıyla birlikte, vergi, mali teşvik ve kripto varlık düzenlemeleri dahil olmak üzere birçok alanda uygulama değişiklikleri yürürlüğe girecek.