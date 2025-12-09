Türkiye 2024'te su kaynaklarından 20,3 milyar metreküp su çekti. Atıksu deşarjı 17,2 milyar metreküpe ulaşırken, belediyelerde içme suyu hizmet oranı yüzde 98,8 oldu.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı su ve atıksu istatistiklerini açıkladı. Belediyeler, imalat sanayi işyerleri, termik santraller, OSB'ler, maden işletmeleri ve köylerden derlenen verilere göre Türkiye'nin su çekimi ve atıksu yönetiminde önemli artışlar kaydedildi.

Araştırma kapsamındaki tüm kurum ve işletmeler tarafından su kaynaklarından 2022'de 19,2 milyar metreküp , 2024'te ise 20,3 milyar metreküp su çekildi.

2024 yılında çekilen suyun yüzde 54,6'sı denizden, yüzde 23,6'sı yeraltı suyu, yüzde 21,8'i yüzey suları olmak üzere toplam yüzde 45,4'ü tatlı su kaynaklarından temin edildi.

Denizden çekilen suyun yüzde 93,8'i soğutma amacıyla kullanıldı.

Tatlı su çekiminin kaynaklara göre dağılımında ise yüzde 81'i belediyeler, yüzde 7,3'ü imalat sanayi, yüzde 5,8'i maden işletmeleri ve OSB'ler, yüzde 4,3'ü köyler, yüzde 1,6'sı termik santraller tarafından gerçekleştirildi.

ALICI ORTAMLARA 17,2 MİLYAR METREKÜP ATIKSU DEŞARJ EDİLDİ.

Türkiye genelinde 2024 yılında 17,2 milyar metreküp atıksu doğrudan alıcı ortamlara deşarj edildi.

Atıksuyun yüzde 75,9'u denizlere, yüzde 19,5'i akarsulara, yüzde 1,1'i barajlara, yüzde 0,8'i foseptiklere, yüzde 0,6'sı göl ve göletlere, yüzde 0,2'si araziye, yüzde 1,9'u diğer ortamlara bırakıldı.

Denize yapılan deşarjın yüzde 80,1'i soğutma suyu niteliğinde oldu.

Atıksu deşarjının kurumlara göre dağılımında; yüzde 50,2 termik santraller, yüzde 31,9 belediyeler, yüzde 13,8 imalat sanayi, yüzde 1,7 OSB'ler, yüzde 1,6 maden işletmeleri, yüzde 0,8 köyler olurken, soğutma suyu hariç atıksuyun yüzde 78,3'ü arıtıldı. Belediyeler, sanayi tesisleri, OSB'ler ve maden işletmelerinin soğutma suyu hariç deşarj ettiği atıksuyun yüzde 78,3'ü arıtıldı.

Toplam atıksuyun yüzde 60,9'unu soğutma suyu, yüzde 39,1'ini diğer atıksular oluşturdu.

BELEDİYELERİN İÇME SUYU HİZMET ORANI YÜZDE 98,8

Türkiye genelinde bin 401 belediyenin bin 397'sinde içme ve kullanma suyu şebekesinin bulunduğuna dikkati çekilirken, bu verilere göre belediye nüfusunun yüzde 98,8'i içme suyu şebekesi ile hizmet aldığı ortaya çıktı.

Bu arada belediyeler tarafından su kaynaklarından çekilen 7,5 milyar metreküp suyun yüzde 39,8'i barajlardan, yüzde 29,8'i kuyulardan, yüzde 16,8'i kaynaklardan, yüzde 9,6'sı akarsulardan, yüzde 3,9'u göl, gölet ve denizlerden sağlandı.

Bu suyun yüzde 59,1'i arıtma tesislerinde arıtılırken; yüzde 96,7 konvansiyonel, yüzde 2,9 gelişmiş, yüzde 0,4 fiziksel arıtma uygulandı.

Bin 401 belediyenin 1.379'unda kanalizasyon şebekesi bulunuyor. Buna göre belediye nüfusunun yüzde 92,8'i kanalizasyon hizmeti alıyor.

Belediyeler 5,8 milyar metreküp atıksu deşarj etti.

Kanalizasyonla toplanan 5,8 milyar metreküp atıksuyun yüzde 48,5'i akarsulara, yüzde 37,9'u denize, yüzde 3,1'i barajlara, yüzde 1,9'u göl ve göletlere, yüzde 0,4'ü araziye, yüzde 8,3'ü diğer alıcı ortamlara deşarj edildi. Belediyelerin deşarj ettiği atıksuyun yüzde 85,4'ü arıtıldı.

Arıtılan atıksuyun yüzde 1,3'ü sanayi, tarımsal sulama ve benzeri amaçlarla yeniden kullanılırken,atıksu arıtma tesisi hizmeti verilen belediye nüfus oranı yüzde 76,9 olarak kaydedildi.

Öte yandan kişi başı günlük su ve atıksu miktarı da açıklandı

Belediyelerde kişi başı günlük çekilen su Türkiye geneli 255 litre olurken, İstanbul 203 litre, Ankara 270 litre, İzmir 215 litre oldu.

Kişi başı günlük atıksu miktarı Türkiye geneli 210 litre olurken, İstanbul 291 litre, Ankara 209 litre, İzmir ise 186 litre oldu.