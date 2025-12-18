Kocaeli Gölcük Hamidiye'de her yıl geleneksel olarak yapılan 'Kestane Festivali' 31. yılında yoğun katılımla gerçekleştirildi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gölcük'ün en eski köylerinden biri olan Hamidiye'de her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kestane Festivali, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. İl ve ilçe protokolünden geniş katılımla düzenlenen 31. Hamidiye Kestane Festivali'nde köy halkı tarafından ziyaretçilere kestane ve çeşitli ikramlar yapıldı. Festivale katılarak Hamidiye halkının coşkusuna ortak olan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, festivalin köy ve ilçenin tanıtımına önemli katkılar sağladığını dile getirdi.

FESTİVALE GENİŞ KATILIM

Hamidiye köy meydanında düzenlenen festivale Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Tuncay Batı, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'ye, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Berna Abiş, AK Parti İlçe Başkanı Kemal Yavuz, MHP İlçe Başkanı Derya Çavdar, İYİ Parti İlçe Başkanı Mustafa Çalışkan, Lastik İş Genel Başkanı Başkanı Alaattin Sarı, önceki dönem AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, Gölcük Kent Konseyi Başkanı Fatih Bayram, siyasi parti ilçe başkanları, daire müdürleri, muhtarlar ve köy halkı katıldı.

EL EMEĞİ ÜRÜNLER KATILIMCILARA İKRAM EDİLDİ

Festivalde köy halkı her yıl olduğu gibi bu da katılımcılara ve protokole, geceye özel hazırlanan kestanenin yan sıra, gözleme, çay, karalahana yemeği, mısır ekmeği, yoğurt ve meyve ikramı yaptı. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doc. Dr. Tahir Büyükakın, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, lezzetli ikramları hazırlayarak festivali gerçekleştiren köylülere teşekkürlerini ilettiler. Katılımcılarla uzun uzun sohbet eden protokol üyeleri, ilçede ve ilde yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler vererek köylülerin taleplerini dinledi.

BAŞKAN SEZER'DEN HAMİDİYELİ HEMŞEHRİLERİNE TEŞEKKÜR

Festivalde emeği geçenlere teşekkür eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 'Hemşehrilerimizin büyük ilgi ve katılımıyla Hamidiye Kestane Festivalimizin 31.yılında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Organizasyonumuzun ev sahipliğini en güzel şekilde yerine getiren Hamidiye Muhtarı Adem Bal'a, geleneği yaşatan ve büyük emek harcayan Hamidiyeli gençlerimize ve emeği geçen ve katılan herkese çok teşekkür ediyorum' dedi.