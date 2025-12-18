Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Keşan Kadın Kolları tarafından Dayanışma Günü Etkinliği düzenlendi. Etkinlik, dün12.30-13.30 saatleri arasında CHP Keşan İlçe binasında gerçekleştirildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Keşan Kadın Kolları Başkanı Emine Gegeoğlu'nun başkanlığında düzenlenen etkinliğe; CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan ve eşi Şengül Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Bilgin Atlı, Yenimuhacır Belediye Başkanı Tamer Kıral ve eşi Funda Kıral, Yönetim Kurulu üyeleri, İl Yönetim Kurulu üyeleri, İl Genel Meclisi üyeleri, Belediye Meclisi üyeleri, Yenimuhacır Kadın Kolları Başkanı Sermin Cinay ve Yönetim Kurulu üyeleri, mahalle muhtarları, STK ile oda başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile partililer katıldı.

Etkinlik kapsamında kurulan kermeste, CHP'li kadınlar tarafından hazırlanan yiyecekler katılımcılara sunuldu.

Dayanışma ve birlik mesajlarının öne çıktığı etkinlik, partililerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti.