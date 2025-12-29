Kocaeli Gölcük Belediyesi, sağlık konusunda vatandaşları bilinçlendirme amacıyla düzenlendiği 'Çocuklarda ve Yetişkinlerde İdrar ve Gaita Kaçırmanın Ameliyatsız Tedavisi' konulu seminer, katılımcılara önemli bilgiler aktarıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Koaceli'de Gölcük Belediyesi, çocuklarda ve yetişkinlerde yaşam konforunu kısıtlayan idrar ve gaita kaçırma sorunlarına yönelik kapsamlı bir farkındalık seminerine imza attı. Uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda, toplumda sıkça karşılaşılan bu sağlık sorunlarının cerrahi müdahale olmaksızın tedavi edilebilme imkanları vatandaşlara aktarıldı.

SEMİNERİ DİKKATLE TAKİP ETTİLER

Gölcüklülerin yoğun ilgi gösterdiği seminerde; çocuklarda ve yetişkinlerde idrar ve gaita kaçırmada ameliyatsız tedavi, pelvik taban kas rehabilitasyonu, çocuklarda ve kadınlarda pelvik taban problemleri ve tedavisi hakkında bilgiler verdiler derdiler. Uzmanların anlatımlarını dikkatle dinleyen katılımcılar, zaman zaman notlar alarak faydalı bilgileri not ettiler.

UZMAN DOKTORLAR ÖNEMLİ BİLGİLER PAYLAŞACAK

Gölcük Belediyesi Kadın ve Aile Birimi koordinasyonunda düzenlenen seminerde; Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ayten Başak Kılıç, Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Fatma Bilge Öğütcüoğlu, Psikolojik Danışman Gözde Nazlı İçer ve Fizyoterapist Busenur Yıldırım, idrar ve gaita kaçırma sorunlarına yönelik önemli bilgiler paylaştılar. Sunumlar ile başlayan seminer, dinleyicilerden gelen soruların uzmanlar tarafından cevaplanması ile sona erdi.

BAŞKAN YARDIMCISI UZUNER'DEN TEŞEKKÜR

Programın sonunda sahneye çıkan Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Uzuner, başta doktorlardan oluşan uzman ekip olmak üzere, programın düzenlenmesin emeği geçen tüm personel ve katılımlarından dolayı dinleyicilere teşekkür etti.