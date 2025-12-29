Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde talepte bulunan üreticilere ücretsiz mineral blok taşı (tuz taşı) desteği sağlıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, ilk dağıtımı Milas'ta gerçekleştirdi.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda sıklıkla görülen mineral eksikliğine karşı önlem almak ve yetiştiricilerde farkındalık oluşturmak amacıyla hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara mineral blok taşı desteği sağlıyor.

Girdi maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle tamamen ücretsiz olarak sunulan destek kapsamında, Milas ilçesinde talepte bulunan üreticilere mineral blok taşı dağıtımı gerçekleştirildi.

TARIM VE HAYVANCILIĞA GÜÇLÜ DESTEK

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı güçlendirmek ve üreticilerin girdi maliyetlerini azaltmak amacıyla tarım ve hayvancılığa yönelik desteklerini aralıksız sürdürüyor.

Bitkisel ve hayvansal üretimde verimliliği artırmaya odaklanan bu çalışmalar kapsamında; kaba yem, tohum, fide, fidan, ekipman ve hayvan sağlığına yönelik çeşitli destekler sağlanıyor.

Ayrıca toprak analizleri, organik tarım teknikleri ve ürünlerin depolanması-pazarlanması konusunda üreticilere teknik destekler veriliyor.

Bu destekler kapsamında üreticilere çeşitli tarımsal girdiler, ekipman ve eğitim hizmetleri sağlanırken, hayvancılık için aşılama projeleri gibi uygulamalar da gerçekleştiriliyor. Büyükşehir Belediyesi ayrıca yerel tohum merkezi, kooperatif desteği ve üretici birliklerini güçlendirme gibi uzun vadeli tarımsal kalkınma projeleriyle de bölge üreticilerini destekliyor.

MAHALLE MUHTARLARINDAN BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR

Milas Bahçeburun Mahalle Muhtarı Ahmet Peker, yapılan destekle ilgili şu ifadeleri kullandı:

'Büyükşehir Belediyemiz üreticilerimizden önce başvuruları aldı, ardından bugün dağıtımı gerçekleştirdi. Hayvanlarımız için tuz taşının önemi çok büyük. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın tarıma ve üreticiye verdiği destekten son derece memnunuz.'

Milas Etrenli Mahalle Muhtarı Lütfi Tavaslıoğlu ise desteklerin çeşitliliğine dikkat çekerek, 'Üreticilerin bu zorlu dönemlerinde yanlarında olan Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Mineral blok taşı hayvanlardaki mineral eksikliğini gideriyor. Büyükşehir Belediyesi yalnızca bu destekle sınırlı kalmıyor; yem, saman ve soğuk süt tankı gibi birçok farklı destek de sağlıyor.' dedi.