Kocaeli Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Millet Bahçesi'ne yapılacak olan kalıcı kaymakamlık binasının hemen yanında inşasına başlanan geçici kaymakamlık binası çalışmalarını yerinde inceledi.

KOCAELİ (İGFA) - Başkan Büyükgöz inceleme sonrası yaptığı açıklamada, Gebze Kaymakamlığı'nın yeni yerine taşınacağını belirterek şunları söyledi:

'Kalıcı bina çalışmalarımız tamamlanana kadar, kalıcı olarak tahsis edilen yerin hemen yanında belediyemize ait bir alanı geçici hizmet binası için tahsis ettik. Bu alanda üç bloktan oluşacak geçici kaymakamlık binasının inşasını şu anda sürdürüyoruz. Kısa süre içinde tamamlayarak Gebzeli hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Şimdiden ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.'

Başkan Büyükgöz ayrıca, kalıcı kaymakamlık binasıyla ilgili proje çalışmalarının sürdüğünü, proje tamamlandıktan sonra ihale sürecine geçilerek inşaatın başlayacağını da ifade etti.