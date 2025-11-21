Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Gebze'de altyapı çalışmalarını yoğun bir tempoyla sürdürüyor.

KOCAELİ (İGFA) - İçme suyu, atık su ve yağmur suyu hatları ile dere ıslahını kapsayan çalışmalar, ilçenin altı mahallesinde eş zamanlı olarak yürütülerek Gebze'nin altyapısı baştan sona yenileniyor. Bu kapsamda 67.634 metre içme suyu hattı, 28.699 metre kanalizasyon hattı, 3.545 metre yağmur suyu hattı imalatı ve dere ıslahı çalışmaları aralıksız devam ediyor.



BALÇIK'TA İÇME SUYU VE KANALİZASYON HATLARI YENİLENİYOR

Balçık Mahallesi'nde devam eden altyapı yatırımları kapsamında 31.100 metre içme suyu ve 9.360 metre kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştirilecek. Çalışmalarda bugüne kadar 24.054 metre içme suyu, 9.360 metre kanalizasyon ve 902 metre yağmur suyu hattının imalatı tamamlandı.



İSTASYON MAHALLESİ'NE YENİ İÇME SUYU, KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU HATTI

İstasyon Mahallesi'nde 26.784 metre içme suyu, 4.131 metre kanalizasyon ve 843 metre yağmur suyu hattı planlandı. Yapılan çalışmalar kapsamında 13.331 metre içme suyu, 602 metre kanalizasyon ve 522 metre yağmur suyu hattının imalatı tamamlandı. Kalan işler kapsamında da 13.453 metre içme suyu, 3.529 metre kanalizasyon hattı ve 321 metre yağmur suyu hattı inşa çalışması yapılacak.



ADEM YAVUZ MAHALLESİ'NDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Adem Yavuz Mahallesi'nde sürdürülen diğer çalışmada ise toplam 9.030 metre içme suyu, 4.180 metre kanalizasyon ve 1.800 metre yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirilecek. Mahallede şu ana kadar 7.065 metre içme suyu, 1.770 metre yağmur suyu ve 3.898 metre kanalizasyon tamamlanırken kalan 1.965 metre içme suyu, 30 metre yağmur suyu ve 282 metre kanalizasyon hattına yönelik çalışmalar hızla devam ediyor.



MUALLİMKÖY'DE ALTYAPI ÇALIŞMALARI TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

Muallimköy Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında 9.973 metre kanalizasyon hattı ile 190 metre içme suyu hattı tamamlandı. Bunun yanı sıra 665 metre kanalizasyon, 530 metre içme suyu hattı, 70 metre betonarme menfez ve 2 adet atık su terfi merkezi inşaatının da yapılmasıyla projedeki altyapı çalışmaları tamamlanmış olacak.



