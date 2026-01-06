Kocaeli Gebze Belediyesi'nin gençlere yönelik vizyon projelerinden biri olan 41 Genç Programında 10. dönem başarıyla tamamlanırken, yeni dönem heyecanı da aynı programda başladı.

KOCAELİ (İGFA) - 41 Genç Projesi'nin 10. dönemi, 21 Aralık 2024 tarihinde Gebze genelinde 22 farklı liseden seçilen 41 öğrenciyle başladı. Gençlerin akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı hedefleyen program kapsamında öğrenciler, alanında uzman isimlerden nitelikli eğitimler aldı.

GTÜ'DE AKADEMİK EĞİTİMLER

Öğrenciler, Gebze Teknik Üniversitesi bünyesinde üniversite hocaları tarafından verilen eğitimlere katıldı. Eğitim başlıkları arasında;

Depreme Karşı Dayanıklı ŞehirlerYapay ZekâBiyomühendislikNanoteknolojiUçak MühendisliğiSiber Güvenlik

gibi güncel ve geleceğe yön veren konular yer aldı.

SEMİNERLER, PROJE YAZIMI VE SOSYAL ETKİNLİKLER

Program süresince projenin mentörlerinden Psikolojik Danışman Şehriban Uyumaz tarafından 8 farklı konu başlığında seminerler verildi. Bu seminerlerle eş zamanlı olarak öğrenciler, 8 hafta boyunca proje yazma eğitimi alarak kendi projelerini hazırladı. Süreç; kültür gezileri ve gençlik kampı ile tamamlanarak öğrencilerin sosyal gelişimine de katkı sağlandı.

BAŞKAN BÜYÜKGÖZ: 'TOPLUMDA LİDERLERE İHİTİYAÇ VAR'

Sertifika töreninde konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, gençlere hitaben yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

'41 Genç Projesi ile amacımız; düşünen, üreten, sorgulayan ve geleceğe yön verebilen gençler yetiştirmek. Bizim gençlerimiz dijital köle olmamalı. Teknolojiyi en iyi şekilde kullanan onun üreticisi olmalı. Bizler dünyanın bu gidişatına sizlerle beraber itiraz ediyoruz. Bu ülkenin lider arayışına sizleri yetiştirmek istiyoruz. Çünkü toplumda liderlere ihtiyaç var. Bu nokta da 41 Genç Gebze'nin boşluğunu dolduracak. Sizler seçilmiş gençlerimizsiniz. Sizlere bu ülkenin ihtiyacı var. Yarın bu ülkenin yönetiminde sizler olacaksınız ve bu ülkenin yarınları sizlerin ellerinde' ifadelerini kullandı.