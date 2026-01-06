Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi, kırsal kalkınmayı desteklemek ve çiftçilerin yaşadığı sorunlara kalıcı çözümler üretmek amacıyla 2025 yılında kapsamlı çalışmalara imza attı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 2025'te çiftçinin toprağına umut oldu. 810 üreticinin toprağı analiz edilerek 15 dakikada raporlandı ve bilimsel veriler ışığında uygulanan doğru tekniklerle üretim maliyeti büyük ölçüde kar edildi. Ayrıca son 1 yılda kahverengi kokarcayla etkin mücadele ortaya koyuldu, Sakarya'da tüm bölgelerin tek tek tarımsal potansiyel haritası çıkarıldı.

YERİNDE TOPRAK ANALİZİ

Çalışmalar kapsamında oldukça önem bir yer tutan yerinde toprak analizi, çiftçinin toprağına umut oldu.

Mobil araçla gerçekleştirilen çalışmalarda, 810 farklı üreticinin arazisinde toprak analizi gerçekleştirildi. Sadece 15 dakika içerisinde raporlanan sonuçlarla çiftçilerin düşük maliyetle daha verimli bir üretim gerçekleştirmesi hedefleniyor.

KOKARCA ZARARLISIYLA MÜCADELE

Zararlılarla mücadele kapsamında ise özellikle üreticilerin son yıllarda yoğun şekilde şikayetçi olduğu kahverengi kokarca zararlısına karşı önemli bir adım atıldı.

16 ilçede, 80 mahallede düzenlenen eğitimlerin ardından üreticilere toplam 5 bin 400 takım mücadele ürünü dağıtıldı. Büyükşehir Belediyesi, ayrıca tarımsal altyapıyı güçlendirmek için de adımlar attı. 2025'te 73 kilometrelik drenaj kanalı, 2 bin metrekare ise gölet temizliği yapıldı,

SULAMA ALTYAPISINA ÇÖZÜM

200 metre yeni sulama hattını inşa edildi, çiftçinin talebi üzerine 230 metre koruge boru ile 140 metre büz üreticilere teslim edildi ve 4 bin 940 metre büz talebi için ihale yapıldı.

Büyük ova koruma alanı içinde yer alan mahallelerde yürütülen saha çalışmalarında ise 7 ilçede 70 mahalle muhtarıyla görüşüldü, tarımsal potansiyel, sosyo-ekonomik yapı raporları çıkarıldı.