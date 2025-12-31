Kocaeli İzmit Belediyesinin hizmette olan 5 Çınar Çocuk Evi'nde eğitim gören minikler yeni yıl partisi etkinliklerinde doyasıya eğlenerek yılbaşı coşkusunu yaşadılar.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evleri'nde eğitim gören minikler, düzenlenen yeni yıl partisi etkinliğinde doyasıya eğlendi. Etkinlikler eş zamanlı olarak Tüysüzler Canan Dağdeviren Çınar Çocuk Evi, Yeşilova Çınar Çocuk Evi, Tepeköy Şehit Polis Şeyda Yılmaz Çınar Çocuk Evi, Erenler İsmail Hakkı Toker Çınar Çocuk Evi ve Şirintepe Havva Kolaylı Çınar Çocuk Evi'nde gerçekleştirildi.

HATIRA FOTOĞAFI ÇEKİLDİLER

Renkli görüntülere sahne olan etkinliklerde çocuklar, müzik eşliğinde dans ederek yılbaşı coşkusunu yaşadılar. Balonlarla oynayıp çeşitli etkinliklere katılan minikler, öğretmenleriyle birlikte hatıra fotoğrafları çektirerek bu özel günü ölümsüzleştirdi. Yeni yıl partisi, çocukların neşesi ve kahkahalarıyla unutulmaz anlara sahne oldu.