KOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte yürütülen 'Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde' hak sahiplerini ilgilendiren kritik bir konu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın tarafından çözüme kavuşturuldu. Hak sahipleri için kira yardımlarının 'Anahtar Teslim Sürecine Kadar' kesintisiz devam etmesi konusunda mutabakata varıldı.

CEDİT'TE KİRA YARDIMI ÇÖZÜME ULAŞTIRILDI

Kocaeli'de modern şehircilik anlayışıyla dönüşen Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde hızla devam eden inşaat çalışmaları yüzde 85 seviyesine ulaştı. İnşaatına 2022 yılında başlanan ve toplamda 1.105 daire ile 46 bloktan oluşan projenin 2026 yılı içerisinde hak sahiplerine teslim edilmesi öngörülürken, '6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun' kapsamında hak sahiplerine verilen kira yardımlarında yaşanan sorun ise çözüme ulaştırıldı.

BAKANLIK'TAN BEKLENEN ONAY ÇIKTI

Cedit Mahallesi sakinlerinin mağduriyet yaşamaması adına süreci yakından takip eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, konuyu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı nezdinde masaya yatırdı. Gerçekleştirilen görüşmeler ve Başkan Büyükakın'ın yoğun çabaları sonucunda bakanlıktan beklenen onay çıktı. 'Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi' kapsamında hak sahiplerine sağlanan kira yardımlarının anahtar teslim sürecine kadar kesintisiz şekilde devam etmesi konusunda uzlaşı sağlandı.

GERİYE DÖNÜK ÖDEMELER TOPLU YATIRILACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı tarafından teknik ve idari olarak hassasiyetle yürütülen süreç ile ödemeler en kısa sürede yeniden başlayacak. Ödemesi sekteye uğrayan vatandaşların ise geçmişe dönük alamadıkları aylar da dahil olmak üzere toplu ödeme yapılacak.

MODERN ŞEHİRCİLİKTE TÜRKİYE'YE ÖRNEK DÖNÜŞÜM

'Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi' ile geçmişte acil durumlarda dahi erişimi zor olan dar sokakların yerini geniş ve güvenli ulaşım yolları alırken, kot farkı sayesinde yatay mimariyle estetik bir kimlik kazandırıldı. Cedit Mahallesi, modern şehircilik anlayışının başarılı bir örneği olarak yükselirken, Türkiye'ye örnek gösterilmesi hedeflenen projede konutların önümüzdeki yıl hak sahiplerine teslim edilmesi öngörülüyor.