Antalya Büyükşehir Belediyesi Kızıllı Entegre Katı Atık Değerlendirme, Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi, Kırgızistan'ın Osh Kenti Belediye Başkan Yardımcı ve heyetini ağırladı. Kırgız heyeti bertaraf tesisinin gezerek, incelemelerde bulundu.

ANTALYA (İGFA) - Türkiye'de katı atık sektöründe, atık ısıdan elektrik enerjisi üreten ilk tesis olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme, Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi Türkiye'ye ve Dünya'ya örnek oluyor.

Kırgızistan'ın Osh Kenti Belediye Başkan Yardımcı Masuda Aydarbekova ve beraberindeki 7 kişilik heyet tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi Kızıllı Entegre Katı Atık Değerlendirme, Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi'ne teknik gezi gerçekleştirdi. Saha gezisinde heyete tesisteki çalışmalar, atık bertaraf yöntemi, üniteler ve kapasiteleri hakkında bilgi verildi.

Osh kentinde de yapımı devam eden benzer bir tesisi olduğu, heyetinde Kızıllı'daki tesisi örnek alarak incelemek istediği belirtildi.

TEMİZ VE SAĞLIKLI GELECEK İÇİN

Kırgız heyet daha sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Çiğdem Hacıoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu. Osh Belediye Başkan Yardımcı Masuda Aydarbekova, kendileri için çok verimli bir teknik gezi olduğu belirterek, verdiği desteklerden dolayı Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Çiğdem Hacıoğlu' da heyeti Antalya'da ağırlamaktan mutlu olduklarını kaydederek, Büyükşehir Belediyesi'nin Antalya'nın çevresini, doğasını ve yaşamını korumayı öncelik veren proje ve çalışmalar yaptıklarını söyledi.