Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yangında tarlaları ve ambarları hasar gören üreticilere tohum ve gübre desteğinde bulundu. Yaraları saran Büyükşehir, üreticinin her zaman yanında olma sözünü bir kez daha yerine getirdi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında meydana gelen yangınlarda Körfez ve Kandıra ilçelerinde tarlaları zarar gören çiftçilerin yanında oldu.

Yangında hem tarladaki hem de ambardaki ürünleri yanan çiftçiler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle yeniden üretime umutla başladı. Sağlanan destekler sayesinde üreticilerin yüzü güldü, yaralar sarıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarla buğday ve tohum desteği sağlanacak olan üreticileri tespit etti. Tamamı hibe olan ürünler, yangının olduğu köylerde çiftçilere dağıtıldı.

ÇİFTÇİLER YALNIZ BIRAKILMADI

Yenice köyünde arpa ve buğday ekili tarlada hasat yapıldığı sırada çıkan yangında 80 dönüm tarım arazisi yanmış, mahsulde kül olmuştu. Körfez Kutluca köyü Emmezli Mahallesi'nde yer alan depodaki saman balyalarının tutuşması sonucu çıkan yangında ise üretici Cengiz Bilecik'e ait saman ve yem balyası yanmıştı. Çıkan yangınların ardından harekete geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, bölgede hasar tespiti çalışmalarını gerçekleştirmişti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da yangından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, ilgili birimlere destek sürecinin başlatılması yönünde talimat vermişti.

Desteklerden faydalanan çiftçiler, kendilerini yalnız bırakmayan Başkan Tahir Büyükakın'a teşekkür etti.