Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'ın Kulp ilçesi ile Muş yolu arasındaki viyadük inşaatında iskelenin çökmesi sonucu hayatını kaybeden işçilerle ilgili adli soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bakan Tunç, olayla ilgili 3 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'ın Kulp ilçesi ile Muş yolu arasında yapımı süren viyadük inşaatında iskelenin çökmesi sonucu meydana gelen iş kazasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Tunç, paylaşımında, 'Hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı işçimize acil şifalar diliyorum.' ifadelerini kullandı.

Yaşanan üzücü olayla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'taksirle ölüme ve yaralamaya sebebiyet verme' suçundan adli soruşturma başlatıldığını, bu kapsamda bir Cumhuriyet başsavcıvekili ve iki Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini belirten Bakan Tunç, soruşturma kapsamında şu ana kadar 3 şüphelinin gözaltına alındığını aktardı.

Bakan Tunç, olayın nedeninin ve sorumlu kişilerin tespiti için inşaat mühendisi, makine mühendisi ve iş sağlığı-güvenliği uzmanından oluşan bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini duyurarak, adli soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti.