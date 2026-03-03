AFAD verilerine göre, Karadeniz'de saat 15:09'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 7,37 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

ANKARA (İGFA) - AFAD'dan alınan bilgiye göre, Karadeniz'de saat 15:09'a 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin merkez üssü Karadeniz açıkları olarak belirlenirken, derinliği ise 7,37 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD, depremin yerleşim yerlerinde herhangi bir can kaybı veya büyük hasara yol açtığına dair şu ana kadar bir bilgi alınmadığını duyurdu.

