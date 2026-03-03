AFAD verilerine göre, Karadeniz'de saat 15:09'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 7,37 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

ANKARA (İGFA) - AFAD'dan alınan bilgiye göre, Karadeniz'de saat 15:09'a 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin merkez üssü Karadeniz açıkları olarak belirlenirken, derinliği ise 7,37 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD, depremin yerleşim yerlerinde herhangi bir can kaybı veya büyük hasara yol açtığına dair şu ana kadar bir bilgi alınmadığını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler'den 'Zeytinburnu' açıklaması
Aile ve Sosyal Hizmetler'den 'Zeytinburnu' açıklaması
İçeriği Görüntüle

https://twitter.com/DepremDairesi/status/2028807035970609429

Kaynak: RSS