Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımı daha güvenli, konforlu ve kesintisiz hale getirmek amacıyla dev bir ulaşım yatırımını daha hayata geçiriyor. 'Kocaeli İli Başiskele-İzmit İlçeleri Ulaşım Projeleri' kapsamında şehir trafiğini rahatlatacak yeni yollar, kavşaklar ve altyapı imalatları Kocaeli'ye kazandırılıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen alternatif güzergâh ve yeni yol çalışmalarıyla şehir içi trafiği nefes alıyor.

Alikahya Stadyum Tramvay Hattı'nın planlanması kapsamında Fatma Seher Hanım Caddesi'nin tramvay koridoru olarak kullanılması nedeniyle araç trafiğine kapatılması alternatif güzergâhları devreye aldırdı. Bu kapsamda Albay Karaosmanoğlu Caddesi, Anadolu Otoyolu kenarında projelendirilerek, Vatan Caddesi kesişimine kadar uzatıldı. Ayrıca Anadolu Otoyolu altındaki mevcut altgeçidin tramvay hattı tarafından kullanılacak olması nedeniyle otoyolun kuzey ve güney aksları arasındaki bağlantıyı sağlamak amacıyla Alikahya tramvayı otoyol altgeçit köprüsü de projelendirildi.

2,9 KİLOMETRELİK YENİ YOL VE ALTYAPI YATIRIMI

Proje kapsamında yaklaşık 2,90 kilometrelik yeni yol yapımı ile birlikte altyapı, üstyapı, aydınlatma ve altyapı deplase çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu sayede kent genelinde trafik yoğunluğu azaltılırken, alternatif güzergâhlarla ulaşım ağının sürekliliği sağlanacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşım yatırımlarında mühendislik gücünü ve modern şehircilik anlayışını bir araya getirerek kente değer katan önemli imalatları hayata geçiriyor. Proje kapsamında inşa edilecek Alikahya Tramvayı TEM Geçişi Otoyol Altgeçit Köprüsü, 22 metre tek açıklıklı, 29 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde tasarlanarak hem tramvay hem de karayolu bağlantılarının güvenli ve kesintisiz şekilde sağlanmasına imkân verecek.

Bölgenin altyapı kapasitesini güçlendirmek amacıyla hidrolik ihtiyaçlara yönelik 2,00x1,50 metre ile 6,00x2,00 metre arasında değişen ölçülerde toplam 1.500 metre betonarme kutu menfez ve açık kanal imalatı gerçekleştirilecek. Yağmur sularının kontrollü ve güvenli şekilde tahliyesi için ise keson kuyulu yağmursuyu terfi istasyonu inşa edilerek olası su baskınlarının önüne geçilecek. Proje doğrultusunda ayrıca askeri alanda nizamiye binası, gözetleme kulübeleri ve çatı tadilatları da yapılacak.

ÇALIŞMALARIN BÜYÜKLÜĞÜ RAKAMLARA DA YANSIYOR

Proje kapsamında 74 bin 893 metreküp kazı ve 77 bin 268 metreküp dolgu yapılırken, zemin güvenliği için 4 bin 380 metre 120 kazık kullanılacak. Toplamda 1.472 ton donatı çeliği ve 6 bin 608 metreküp beton ile güçlü ve uzun ömürlü yapılar oluşturulacak. Altyapıda 2 bin 734 metre yağmursuyu hattı ve 280 metre 700 çelik boru basma hattı imalatı gerçekleştirilecek.

Üstyapı ve yol güvenliği kapsamında 7 bin 300 metre otokorkuluk montajı yapılacak. Yol tabakalarında ise 24 bin 420 ton plent-miks alttemel, 17 bin 730 ton plent-miks temel, 10 bin 250 ton bitümlü temel, 7 bin 850 ton binder ve 4 bin 347 ton aşınma tabakası serilecek. Kent estetiğine katkı sunmak amacıyla güzergâh boyunca 78 adet dekoratif aydınlatma direği de yerleştirilecek. Bu kapsamlı imalatlarla Kocaeli, modern köprüleri, güçlü altyapısı ve yüksek standartlı yollarıyla ulaşımda daha güvenli, konforlu ve sürdürülebilir bir geleceğe emin adımlarla ilerliyor.