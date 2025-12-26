Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, zorlu kış koşulları öncesinde karla mücadele hazırlıklarını tamamladı. Öz kaynaklarla filoya dahil edilen 42 iş makinesi hizmete alınırken, Başkan Büyükakın, 1.200 personel ve 352 araçla sahada olacaklarını vurguladı.

KOCAELİ (İGFA) - Karla mücadelede her yıl başarılı bir performans sergileyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da kış bastırmadan gerekli tüm önlemleri aldı.

Karla mücadele kapsamında 42 yeni iş makinesini bünyesine katan Büyükşehir Belediyesi, toplam iş makinesi sayısını 352'ye yükseltti. Yeni araçlar için Kocaeli Kongre Merkezi'nde tören düzenlendi.

Törene Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, İl Başkanı Dr. Şahin Talus, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Doğan Orak ve muhtarlar katıldı. Tören sonunda Başkan Büyükakın kar küreme aracının başına geçerken, diğer araçlar da konvoy yaparak şehirde tur attı.

İŞ MAKİNESİ SAYISI 352 OLDU

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yeni iş makinelerinin tanıtımında yaptığı konuşmasında, 'Toplam araç sayımız 352'ye çıktı. Her geçen gün sahadaki varlığımızı, kapasitemizi güçlü şekilde artırıyoruz. Bu hikaye 'A Takımı' ile başladı. Sahadaki çalışmalar, kırsal kesimdeki memnuniyetle birleşerek şehre yön verdi. Yol Timi dediğimiz ekiplerimiz çok hızlı reaksiyon gösteriyor. Bunun en iyi örneğini Hatay'da gördük. Hatay'daki ekiplerimiz destan yazdı. Burada da ekiplerimiz hem kırsal kesimde hem şehirde, hızlı bir şekilde yol bakım ve basit onarım çalışmalarını yapmak üzere hazır' dedi.

1.200 PERSONEL SAHADA OLACAK

Başkan Büyükakın, karla mücadele yerine 'karla birlikte yaşamanın uygun yollarını bulma' yaklaşımını benimsediklerini belirterek, 'Yakında kar gelecek ve şehrimiz adına bereket olacak. O rahmet gelsin ama hayatımızı zorlaştırmasın diye ekiplerimiz hazırlıklarını tamamladı. Kocaeli'de toplam 2.407 km yolumuz var ve bu yolların 53 kilometresi 700 metre rakımın üstünde. Hakikaten ciddi bir alan. Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü 400 metrede. Yani denize yakın yerde yağış yokken bile oralarda kar olabiliyor. Ve oralarda ciddi bir çalışma devam ediyor. Kent genelinde 92 üst geçidimiz var. Hastane bağlantı yolları 15, meydanlarımız 11 tane. Bu anlamda karın getireceği zorluklarla mücadele etmemiz gerekiyor. 354 iş makinemiz sahada ve 1.200 personelimiz sahada olacak.

YENİLERİ DE ÖZKAYNAKLARLA ALINDI

Tramvay ve otobüslerde olduğu gibi yeni araçların da tamamen Büyükşehir Belediyesi'nin öz kaynakları ile alındığını hatırlatan Başkan Büyükakın, 'Büyükşehir Belediyesi araç almıyor, hep kiralıyor diyenlere duyurulur. Güneş balçıkla sıvanmaz. Araçlar burada. Hepsinin görüntüsü, logoları ortada. Hepsini öz kaynaklarımızla aldık. Biz bu kaynakları yine milletimiz için kullanmaya devam edeceğiz. Boş konuşmayacağız. İş yapacağız, iş yapmaya devam edeceğiz. Ve boş konuşanlara bir kez daha hatırlıyoruz. Nazar etme ne olur? Çalış senin de olur. Çalışınca olur diyoruz.'

TİPİOĞLU: KOCAELİ'DE YATIRIM DA VAR, ESER DE

AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu ise konuşmasında Kocaeli'de yatırım olmadığı yönündeki algı çalışmalarına tepki göstererek, 'Kocaeli'de yatırım yoksa, bu araçlar ne? Biz günü kurtarmak için konuşanlardan değiliz. Biz hizmet için çalışanlardanız. 2002 yılında Türkiye'nin toplam ihracatı 35 milyar dolar seviyesindeyken bugün sadece Kocaeli'nin ihracatı 35 milyar dolar civarına ulaşmıştır. Bu tablo Kocaeli'deki yatırımların en somut göstergesidir' dedi. Tipioğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin gece gündüz demeden çalıştığını vurgulayarak, emeği geçen tüm personele teşekkür etti ve yeni araçların kente hayırlı olmasını diledi.

YENİ ARAÇLARIN DETAYLARI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin filoya kattığı yeni araçlar; yol bakımı, kar temizleme, asfalt yama ve hafriyat çalışmalarında kullanılacak. Bugünkü törende 5 tuz sericili kar bıçaklı kamyon-kar temizleme ve yaz dönemi yol çalışmaları yapacak araç, 5 tuz sericili kar bıçaklı asfalt yama robotu, 15 kanal kazıyıcı yükleyici, 4 ekskavatör, 1 teleskopik yükleyici 4 tanker, 3 revize edilmiş Ünimog ve 5 çift kabinli 4x4 hizmet aracı alınırken, kışa hazırlık çalışmaları kapsamında 18 ayrı noktada toplam 50 bin ton tuz stoklandı.