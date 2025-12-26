İstanbul'da Maltepe Belediyesi, eğitim alanındaki desteklerini sürdürüyor. Derslikler, kütüphaneler ve kültür merkezleriyle öğrencilere kesintisiz hizmet sunan Maltepe Belediyesi, gençlerin gelecek planlamasına da katkı sağlamaya devam ediyor.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Maltepe Belediyesi Yılmaz Mızrak Kültür Merkezi'nde, Gedik Üniversitesi iş birliğiyle öğrencilere yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.

Gedik Üniversitesi Tanıtım Müdürü Erdem Ay ve Cumhuriyet Eğitim Merkezi Rehber Öğretmeni Eda Şengül'ün konuşmacı olarak katıldığı seminerde, öğrencilerin gelecek planlamalarında doğru kararlar almaları, üniversite eğitim sürecinde karşılaşabilecekleri deneyimler ve bu süreçte kendilerine hangi alanlarda değer katabilecekleri ele alındı. Alanında uzman konuşmacılar, üniversite yaşamı ve kariyer yolculuğuna dair önemli ipuçlarını öğrencilerle paylaştı.

İlgi gören seminere katılan öğrenciler, sunulan rehberlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, eğitime ve gençlere verdiği destekten dolayı Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen'e teşekkür etti.