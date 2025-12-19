Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele'ye yeni bir prestij cadde kazandırılması adına yoğun tempoda çalışıyor. Altyapı çalışmalarının tamamlandığı Fatih Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde sıra üstyapı düzenlemesine geldi.

KOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, her ilçede sürdürdüğü çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda Başiskele'ye yeni bir prestij cadde daha kazandırılıyor. İSU tarafından altyapı çalışmaları tamamlanan Fatih Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde, üstyapı düzenlemelerine geçildi.

Büyükşehir Yol ve Bakım Dairesi ekiplerince yapılan çalışmalar doğrultusunda, toplam 1200 metre uzunluğa sahip caddenin 600 metrelik bölümünde yol genişliği 15 metreye çıkarılıyor. Durak cebi ve araç parklanma yerleri de yapılacak kısımda şerit sayısı iki gidiş, bir geliş olacak. Elektrik altyapısını güçlendirmek için ek olarak 2 prefabrik trafo binası inşa edilecek.

YENİ KAVŞAK YAPILACAK

Cumhuriyet Caddesi'nin Hastane Caddesi ile kesiştiği yerde de yeni bir kavşak düzenlemesi yapılarak trafik güvenliği sağlanmış olacak. Cumhuriyet Caddesi'nin Yuvacık Merkez Camii tarafında devam ettiği 200 metre uzunluğundaki Hacı Mahmut Caddesi'nde de altyapı hatları yenilendi, üstyapı imalatları devam ediyor. Elektrik direklerinin yer altına alınması sonrasında dekoratif aydınlatmalar yapılacak caddede, baskı beton kaldırım çalışmaları ile üstyapı imalatı tamamlanmış olacak.

Proje kapsamında elektrik hatları yer altına alındı ve güzergâh dekoratif aydınlatma direkleriyle donatılacak şekilde planlandı. Yağmursuyu ızgara imalatları da tamamlandı. Çalışmaların devam ettiği caddenin yarısında üstyapı uygulamaları bitirildi. Asfalt altı beton zemin imalatının ardından caddenin 600 metrelik kısmında asfalt serimi gerçekleştirildi. Güzergaha estetik ve güvenli yaya hareketi sağlamak için baskı beton kaldırımlar yapılacak. Tamamlandığında bölgeye hem görünüm hem de trafik konforu açısından değer katacak prestij cadde de kalan 600 metrelik kısımda çalışmalar sürdürülüyor.