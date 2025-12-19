Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Açı Koleji öğrencileriyle buluşmasında gençlere yenilikçi, yaratıcı ve cesur olmaları çağrısında bulundu.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Arabica Coffe House Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Muratpaşa Belediyespor ana sponsoru Açı Koleji'nde gençlerle bir araya geldi.

Soruları yanıtlayan Başkan Uysal, futbolu yakından takip ettiğini ancak iddia ve bahis gibi unsurlar nedeniyle futbolun sporun ruhundan uzaklaştığını düşündüğünü belirtti. Uysal, bu nedenle amatör sporlara özel bir ilgi duyduğunu ifade etti. Başkan Uysal, 'Voleybol, atletizm, güreş, yüzme gibi branşlara daha çok değer veriyorum. Bunlar bizim yapımıza daha uygun, emek ve dayanıklılık gerektiren sporlar' dedi.

Öğrencilerle mesleği olan avukatlıktan belediye başkanlığına uzanan yaşam deneyimini, edebiyat ve müzik gibi ilgi alanlarını da içeren geniş bir çerçevede sohbet eden Uysal, yenilikçi düşüncenin günümüz dünyasındaki belirleyici rolüne dikkat çekti. Başkan Uysal konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

'Ne yaparsanız yapın; yenilikçi, yaratıcı ve cesur olun. Dünya artık buluşlar ve yenilikler dünyası. Bugün start-up dediğimiz küçük girişimlerden dev şirketler doğuyor. Türkiye'nin de bu yarışta güçlü bir şekilde yer alması gerekiyor. Bizim kuşak Türkiye'yi yeterince yükseltemedi; o iş artık size kaldı. Sizin nesliniz bunu başaracak. Türkiye'nin büyük bir potansiyeli var. Dış ticaret fazlası veren, dünyayla rekabet eden bir ülke olabiliriz. Bizim mücadelemiz sürüyor ama gelecek sizsiniz. Enseyi karartmıyoruz. Sizler başaracaksınız.'