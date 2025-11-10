Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 13 Kasım 2025'te Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Görüşmelerde Kıbrıs meselesi ve Türkiye-KKTC ilişkileri ele alınacak.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştireceğini duyurdu.

Açıklamaya göre KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, 13 Kasım 2025 tarihinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret yapacak.

Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Kıbrıs meselesine ilişkin güncel gelişmeler değerlendirilecek, ayrıca Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak.

Yetkililer, ziyaretin Türkiye ile KKTC arasındaki güçlü kardeşlik bağlarının ve iş birliğinin daha da pekiştirilmesine katkı sağlamasının beklendiğini ifade etti.