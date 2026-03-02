TBMM'ye sunulan kanun teklifiyle, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerden tahsil edilecek ücretin artırılması hedefleniyor. Düzenleme, askerlik hizmetinin süresini ve ödemelerin kullanımını da kapsıyor.

ANKARA (İGFA) - AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Teklif kapsamında bedelli askerlik ücretleri yüzde 25 artırılacak.

Askeralma Kanunu'ndaki düzenlemeye göre, bedelli askerlik başvurusunda bulunan ve askerlik için elverişli olan vatandaşlar, Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen bedeli, 300 bin gösterge rakamının ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu ödeyecek. Ödeme sonrası bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlayanlar, askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

Tahsil edilen bedeller, genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Milli Savunma Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak.

Bunun 240 bin gösterge rakamına denk gelen kısmı bütçeye gelir kaydedilirken, kalan tutar Savunma Sanayii Destekleme Fonuna aktarılacak.

Düzenlemeyle, bedelli askerlikten yararlanacakların ödeyeceği tutarın artırılması ve ödemelerin bütçe ve fon kullanımı net bir şekilde belirlenmiş oldu.