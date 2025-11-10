Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete uğurlanışının 87. yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Bursa'da da törenlerle anıldı. 'Anı Defteri' standını ziyaret ederek duygularını satırlara döken Başkan Mustafa Bozbey, 'Sizin bize emanet ettiğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkıyoruz, sahip çıkmaya O'nu her türlü bedbahttan korumaya kararlıyız' dedi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de resmi törenlerin ardından 'anı defteri' standını ziyaret ederek Atatürk ile ilgili duygu ve düşüncelerini satırlara döktü.

'Ulu Önderim, Sevgili ATAM;' diyerek cümlelerine başlayan Başkan Mustafa Bozbey, anı defterine şunları yazdı:

'Bugün seni sonsuzluğa uğurladığımızın 87. yılı. Seni özlemle anıyorum. Sizin bize emanet ettiğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkıyoruz, sahip çıkmaya O'nu her türlü bedbahttan korumaya kararlıyız. Sizin önderliğinizde kazandığımız bağımsızlık ruhu ve Cumhuriyetimizin aydınlık ilkeleri sayesinde; sanayisi, tarımı, kültürü ve üretim gücüyle ülkemizin lokomotif kentlerinden biri haline gelen Bursa, bugün burada 'Emanetine sahip çıkan bir Bursa' olarak kentimizi ve ülkemizi 'çağdaş medeniyet seviyesine' yükseltmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bursa olarak 'En büyük eserim' dediğiniz Cumhuriyetimize sahip çıkacağız. Cumhuriyetimizin ilelebet yaşaması için var gücümüzle çalışacağız. Seni özlemle, minnetle anıyorum'.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE TÖREN

Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin tüm birimlerinde de saatler 09.05'i gösterdiğinde hayat bir dakikalığına durdu.

İtfaiyeden zabıtaya, park bahçelerden BURULAŞ'A kadar tüm belediye çalışanları sirenlerin çalması ile birlikte saygı duruşuna geçti.

Yollarda ve metroda yolculuk yapan vatandaşlar da siren sesiyle birlikte anmaya katıldı.

Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ binasında da Türk Bayrağı yarıya indirildi, tüm çalışanlar hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Ardından Atatürk büstüne çiçek bırakıldı.