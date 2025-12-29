Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra ilçesi Karağaç Mahallesi'nde yürüttüğü yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını tamamladı. Fevzi Çakmak ve Acılık mevkilerini kapsayan çalışmalarla bölgedeki ulaşım altyapısı daha güvenli ve konforlu hale getirildi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de ulaşıma nefes aldıracak dev projeleri hizmete sunan Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerdeki yollarda da genişletme ve iyileştirme işlemlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Yol ve Bakım Dairesi tarafından yapılan üstyapı çalışmaları ile Pınardüzü'nden Karağaç'a ulaşımı sağlayan ve yoğun olarak kullanılan 2 bin 800 metre uzunluğundaki yolda PMT ve binder asfalt serimi gerçekleştirildi.

YOL ÇİZGİLERİ ÇEKİLDİ

Çalışmaların ardından yol çizgileri çekilerek güzergâh trafiğe uygun hale getirildi. Böylece sürücüler için daha güvenli bir ulaşım imkânı sağlandı.

Öte yandan Karağaç Mahallesi Fevzi Çakmak mevkiinde bulunan 1.700 metre uzunluğundaki yolda da PMT ve binder asfalt serimleri tamamlandı.