Konya Büyükşehir Belediyesi ile Konya İŞKUR İl Müdürlüğü arasında istihdama katkı sağlayacak örnek iş birliği hayata geçirildi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu ve İŞKUR İl Müdürü Önder Çiftçi'nin imzaladığı protokolle Büyükşehir'in sosyal yardımlarından yararlanan vatandaşlara iş imkanı sunulacak.

Büyükşehir Belediyesi Konevi Yerleşkesinde gerçekleşen imza töreninde konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, belediyeden yardım alan sosyal yardıma muhtaç aile bireylerinden çalışma gücü olanlara İŞKUR İl Müdürlüğüyle birlikte iş arayacaklarını ifade ederek, 'Daha onurlu, alın terine dayalı bir kazanç ile kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için bir girişim olacak. İhtiyaç sahibi ailelerimizin yanında bulunmaya devam edeceğiz. Bu protokolle daha yakından ilgilenme ve himaye etme, işe yerleştirme gayretimiz artacağı için İŞKUR İl Müdürümüz ile Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanımıza teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

İŞKUR İl Müdürü Önder Çiftçi de 'Konya Modeli Belediyecilik' anlamında yine bir ilkin gerçekleştirildiğini kaydederek, 'İş gücü piyasasına yeni bir soluk, yeni bir planlama getireceğimizi düşünüyorum. İŞKUR olarak şu konuda çok iddialıyız: Konya'da çalışmak isteyen herkese Organize Sanayi Bölgesinde istihdam alanı oluşturabilecek bir potansiyele sahibiz. Bu noktada da inşallah Büyükşehir Belediyemiz tarafından bize gelecek listeler neticesinde vatandaşlarımızı çalışma alanına yönlendirmeye gayret edeceğiz. Hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

Konuşmaların ardından Uslu ve Çiftçi, Konya'da istihdama katkı sağlayacak iş birliği protokolünü imzaladı.

Protokol ile Konya Büyükşehir Belediyesi'ne sosyal yardım amacıyla başvuru yapan veya hâlihazırda sosyal yardımlardan yararlanan, hanesinde iş gücüne sahip birey bulunan ailelerin sosyoekonomik yaşamlarına destek verilmesi ve sürdürülebilir bir ekonomik yapı oluşturulması hedefleniyor.