Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 3 ilde toplam 6 taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirileceğini duyurdu. İhaleler, Aralık 2025'te yapılacak.

ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Kırıkkale, Zonguldak ve Afyonkarahisar'da bulunan altı taşınmazın 4046 sayılı Kanun kapsamında satış yöntemiyle özelleştirileceğini açıkladı.

Bugünkü Resmİ Gazete'de yayımlanan duyuruya göre; Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde üç, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde iki ve Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde bir taşınmaz için ihale düzenlenecek.

Taşınmazların ihale şartnamesi bedelleri 5.000-7.500 TL, geçici teminat bedelleri ise 300.000 TL ile 2.500.000 TL arasında değişiyor.

Kırıkkale'deki taşınmazlar için son teklif verme tarihi 3 Aralık 2025, Zonguldak ve Afyonkarahisar'daki taşınmazlar için ise 4 Aralık 2025 olarak belirlendi.

Başvuruların, ilgili şartname ve belgelerle birlikte belirtilen tarihlere kadar ÖİB'nin Ankara'daki merkezine elden teslim edilmesi gerekiyor.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alma ve görüşmeler yapma esasına göre 'pazarlık usulü' ile gerçekleştirilecek. Pazarlık aşamasına kalan teklif sahipleri arasında açık artırma yapılacak.

İhale bedelleri peşin ya da vadeli ödenebilecek. Vadeli ödemelerde bedelin en az %40'ı peşin alınacak, kalan tutar ise 48 aya kadar yıllık yüzde 35 faizle taksitlendirilebilecek.