İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kocaeli Derince Limanı'nda düzenlenen operasyonda 1 ton 508 kilogram skunk ele geçirildiğini, 5 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde büyük bir uyuşturucu operasyonunun gerçekleştirildiğini duyurdu.

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; Kocaeli, İstanbul ve Artvin'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Derince Limanı'nda gerçekleştirilen baskında 1 ton 508 kilogram skunk ele geçirilirken, olayla bağlantılı 5 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayarak, 'Bütün gayemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Bu mücadeleyi sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için yürütüyoruz' dedi. Yerlikaya, operasyonda görev alan ekipleri tebrik etti.