Kireçburnu önlerinde pervane arızası yaşayan 9 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle güvenli şekilde Tarabya'ya çekildi.
İSTANBUL (İGFA) - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) , Kireçburnu açıklarında pervane arızası yaşayan ve içinde yalnızca 1 kişinin bulunduğu 9 metre uzunluğundaki tekneye müdahale etti.
KEGM-9 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu, arızalı tekneyi yedekleyerek Tarabya Limanı'na emniyetle yanaştırdı.
Müdahale sırasında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, KEGM, deniz kazalarına karşı 7/24 görev başında olduklarını ve benzer olaylarda hızlı müdahale sağladıklarını duyurdu.
Kaynak: RSS