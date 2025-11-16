Bunlar da ilginizi çekebilir

Müdahale sırasında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, KEGM, deniz kazalarına karşı 7/24 görev başında olduklarını ve benzer olaylarda hızlı müdahale sağladıklarını duyurdu.

İSTANBUL (İGFA) - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) , Kireçburnu açıklarında pervane arızası yaşayan ve içinde yalnızca 1 kişinin bulunduğu 9 metre uzunluğundaki tekneye müdahale etti.

