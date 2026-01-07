Melis Fis, 'Meloturne 2025 Türkiye' kapsamında Türkiye'nin 81 ilini gezerek sahne alan ilk kadın müzisyen oldu. Turne, ülke genelinde yoğun konser programıyla kayda geçen en planlı ve geniş kapsamlı turnelerden biri olarak öne çıktı.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye müzik tarihinde bir ilk yaşandı.

Genç yaşına rağmen istikrarlı kariyeri, güçlü sahne dili ve disiplinli çalışmasıyla öne çıkan Melis Fis, bir yıl içinde Türkiye'nin 81 ilinin tamamında sahne alarak bu başarıya imza atan ilk kadın müzisyen oldu.

'Meloturne 2025 Türkiye' adıyla hayata geçirilen turne kapsamında Melis Fis ve ekibi, bir yıl boyunca Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine uzanan yoğun bir konser programı yürüttü. Büyük şehirlerin yüksek kapasiteli salonlarından, Anadolu sahnelerine kadar uzanan bu turne, Türkiye'de bugüne dek gerçekleştirilen en planlı ve en yaygın ülke turnelerinden biri olarak kayda geçti.