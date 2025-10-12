Edirne'de Keşanlı atlet Ahmet Tek, Gelibolu Maratonu'nda Yarı Maraton'da bin 500 kişi arasında rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu. Zaferini Keşanlılara hediye eden Tek, kendisine destek veren firmalara teşekkür etti.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşanlı atlet Ahmet Tek, bugün katıldığı Gelibolu Maratonu'nda bir şampiyonluk daha getirdi.

Gerçekleşen Gelibolu Maratonu'nda Yarı Maraton (21 Kilometre)'da koşan Ahmet Tek, bin 500 kişinin katıldığı yarı maratonda rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu.

Tek, aldığı bu şampiyonluğu Keşanlılara hediye ederken, kendisine bu maratonda destek veren Fidanoğlu İnşaat, Vural İnşaat ve Önder Can Spor Kulübü'ne de teşekkür etti.