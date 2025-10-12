NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün'ün imzalı forması, anlamlı bir törenle New York Türkevi'ne hediye edildi.

Özlem Özgüt Yörekli - abdpost / ABD (İGFA) - BesiktasUSA Derneği tarafından düzenlenen resepsiyonda gerçekleştirilen törene çok sayıda davetli katıldı. Etkinlikte, Şengün'ün forması T.C. New York Başkonsolosu Büyükelçi M. Ahmet Yazal'a takdim edildi.

Genç yaşına rağmen NBA'deki başarılı performansıyla dikkat çeken Alperen Şengün, sadece spor dünyasında değil, aynı zamanda Türk toplumunun uluslararası alandaki gurur kaynaklarından biri haline geldi.

BesiktasUSA Derneği, bu anlamlı hediyeyle hem Şengün'e olan desteğini hem de diaspora gençlerine ilham verme arzusunu bir kez daha gözler önüne serdi.

New York Türkevi'nin duvarlarını süsleyecek bu özel forma, Türk sporunun global alandaki temsil gücünün de bir simgesi olarak öne çıktı.