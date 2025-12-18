BTÜ'de düzenlenen 'Doç. Dr. Şakir Kocabaş Anısına: Bir Öncünün İzinde Yapay Zekâda Yeni Ufuklar' sempozyumunda, yapay zekânın bilim, felsefe ve medeniyet perspektifleri ele alındı.

BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesinde (BTÜ) 'Doç. Dr. Şakir Kocabaş Anısına: Bir Öncünün İzinde Yapay Zekâda Yeni Ufuklar' başlıklı sempozyum düzenlendi.

Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon'da gerçekleşen programa; BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Nilüfer Kaymakamı Murat Süzen, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Rektör Naci Çağlar, 'Merhum Doç. Dr. Şakir Kocabaş, yapay zekâdan bilim felsefesine uzanan çalışmalarıyla, teknolojinin yalnızca nasıl üretildiğini değil, hangi amaçla geliştirildiğini de sorgulamış; bilginin ahlâk ve sorumluluk bilinciyle birlikte ele alınması gerektiğini bizlere hatırlatmıştır. Bugünkü program, Şakir Kocabaş Hocamızı anmanın ötesinde; öğrencilerimizin onun açtığı ilmî ve fikrî yolu yeniden düşünmesine, bilime daha derin, daha anlamlı bir perspektiften bakmasına vesile olacaktır' dedi.

'ROBOT VE İNSANLARIN ARKADAŞ OLACAĞI HİBRİT TOPLUM MODELİNE DOĞRU GİDİYORUZ'

Açılış konuşmasının ardından sempozyumun ilk oturumuna geçildi. 'Doç. Dr. Şakir Kocabaş ve Yapay Zekâ' başlıklı oturumda, Sempozyum Koordinatörü ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Öztemel, 'Yapay Zekânın, Dünü, Bugünü ve Geleceği' başlıklı konuşmasını yaptı. Yapay zekânın ilk adımlarının 1900'lü yıllarda bir hayalle başladığını ifade eden Prof. Dr. Öztemel, günümüzde yapay zekânın insan düşüncesine yakın bir hale geldiğini belirtti. Prof. Dr. Öztemel, 2030 yılına kadar toplumla bütünleşecek olan yapay zekânın; günlük yaşamı, endüstriyi, yönetimi ve bilimsel süreçleri etkileyerek topluma derinlemesine yerleşeceğini ifade etti. 2030 yılından sonra insanların robotlarla arkadaş olacağını, dolaysıyla hibrit bir toplum modelinin yerleşeceğini ifade eden Prof. Dr. Öztemel, 'Robotlar ile toplumun bütünleştiği bir yaşama doğru yolculuk hızla devam ediyor. Toplumun hiçbir kesimi, yapay zekâdan soyutlanamaz. Ancak şu unutulmasın ki; gelişen yapay zekâ değil insan zekâsıdır' diye konuştu.