Edirne'de Keşan Kent Konseyi Başkanı Dr. Uğur Özdağlı, Lalacık Köyü'nün dinamitle patlatmalı maden projesiyle karşı karşıya olduğunu duyurdu. Köylüler, uzmanlar ve sivil toplum temsilcileri 21 Kasım'da sahada bilirkişi keşfi gerçekleştirdi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan bölgesinde bulunan Lalacık Köyü, planlanan dinamitle patlatmalı açık maden ocağı projesi nedeniyle ciddi bir tehdit altında.

Keşan Kent Konseyi Başkanı Dr. Uğur Özdağlı, yaptığı yazılı açıklamada, projenin köyün tamamını —evleri, tarlaları, meraları ve su kaynaklarını— kapsadığını belirterek, bu durumun hem bilimsel hem de hukuki açıdan kabul edilemez olduğunu ifade etti. Özdağlı, bağımsız çevre ve jeoloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre maden sahasının yerleşim alanına bu kadar yakın olmasının şiddetli gürültü ve titreşim, yeraltı suyu ve içme suyu kirliliği, tarım ve hayvancılığın geri dönülmez zarar görmesi, konutlarda yapısal hasar riski ve çocuklar, yaşlılar ile hastalar için ciddi sağlık sorunları gibi sonuçlar doğuracağını vurguladı.

Dr. Özdağlı, 'Bu proje ekonomik bir yatırım değil, bir köyün yaşam hakkına yönelmiş bir tehdittir. Lalacık köylüleri kuşaklardır bu topraklarda üretim yapıyor. Maden faaliyeti hayata geçerse köy ekonomisi çökecek, tarım ve hayvancılık sona erecek ve insanlar doğdukları topraklardan kopmak zorunda kalacak' dedi.

21 Kasım'da gerçekleştirilen bilirkişi keşfi, köyde yaklaşık 130-140 kişinin katılımıyla yapıldı. Heyet, farklı uzmanlık alanlarından üniversite hocaları ve teknik uzmanlardan oluşurken, köylüler yaşam alanlarının konumunu ve olası etkilerini sahada doğrudan gösterdi.

Dr. Özdağlı, 'Bugünden sonra söz artık aklın, bilimin ve vicdanın sesindedir. Umudumuz, bilim insanlarının Lalacık köyünün yaşam hakkını koruması ve maden faaliyetleri uğruna çocukları, tarlaları, otlakları ve su kaynaklarını feda etmeyecek kararlılığı göstermesidir.' ifadelerini kullandı.