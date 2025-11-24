Bunlar da ilginizi çekebilir

Başvuruların ön aşaması tamamlandıktan sonra, başvuru sahibi ve aynı hanede yaşayan kişiler hakkında İçişleri Bakanlığı e-Belediye Bilgi Sistemi üzerinden inceleme yapılacak. Başvurular, Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Yönetmeliği ve Sosyal Destek Hizmetleri Komisyonu'nun belirlediği kriterler doğrultusunda karara bağlanacak.

Başvuru yapacak kişiler için bazı şartlar bulunuyor:

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı ve dar gelirli emeklilere destek sağlamak amacıyla hayata geçirdiği 'Emekliye Yılbaşı Sosyal Desteği' programı için başvuruları başlattı. Başvurular 24 Kasım - 7 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

