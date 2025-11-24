Bursa Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi emeklilere yönelik 'Emekliye Yılbaşı Sosyal Desteği' başvurularının başladığını duyurdu. Başvurular 24 Kasım - 7 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacak.
BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı ve dar gelirli emeklilere destek sağlamak amacıyla hayata geçirdiği 'Emekliye Yılbaşı Sosyal Desteği' programı için başvuruları başlattı. Başvurular 24 Kasım - 7 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Başvuru yapacak kişiler için bazı şartlar bulunuyor:
- Başvuru sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalı ve 18 yaş ve üstü olmalı.
- Sadece emekli vatandaşlar kendi kimlik bilgileriyle başvuruda bulunabilecek.
- Her haneden yalnızca bir emekli kişi başvuru yapabilecek.
- Aktif Bursa HalkKart kullanıcıları başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.
Başvuruların ön aşaması tamamlandıktan sonra, başvuru sahibi ve aynı hanede yaşayan kişiler hakkında İçişleri Bakanlığı e-Belediye Bilgi Sistemi üzerinden inceleme yapılacak. Başvurular, Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Yönetmeliği ve Sosyal Destek Hizmetleri Komisyonu'nun belirlediği kriterler doğrultusunda karara bağlanacak.