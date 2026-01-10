Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 'Toplumun doğru, tarafsız ve zamanında bilgilendirilmesini ilke edinen özgür basın; demokrasinin, şeffaflığın ve toplumsal gelişmenin en önemli unsurlarından biridir. Basın, kamuoyunun sesi olmasının yanı sıra, toplumsal vicdanın da aynasıdır.

Gazetecilik; büyük bir özveri, sorumluluk ve fedakârlık gerektiren, çoğu zaman zor şartlar altında icra edilen önemli bir meslektir. Gece gündüz demeden, zamanla yarışarak görev yapan basın mensuplarımız; doğru haberi kamuoyuna ulaştırmak adına büyük bir gayret göstermekte ve önemli bir kamusal görevi yerine getirmektedir. Bu anlamlı sorumluluğu üstlenen tüm gazetecilerimizin emekleri her türlü takdiri hak etmektedir.

Dijitalleşmeyle birlikte habercilik anlayışı da hızla değişmekte; yazılı ve görsel medyanın yanı sıra dijital platformlar ve sosyal medya, bilgiye erişimde önemli bir yer tutmaktadır. Bu süreçte doğru ve güvenilir habercilik her zamankinden daha fazla önem kazanmıştır. Basın mensuplarımızın gösterdiği hassasiyet, toplumun sağlıklı bilgiye ulaşmasında kritik bir rol oynamaktadır. İnanıyorum ki basın kuruluşlarımız ve basın çalışanlarımız; kişi hak ve özgürlüklerine saygılı, etik değerlere bağlı, tarafsız ve objektif habercilik anlayışıyla kamuoyunu aydınlatmaya ve toplumsal sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecektir.

Bu vesileyle, başta Kayseri'de görev yapan basın mensuplarımız olmak üzere, tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor; sağlık, huzur ve başarılarla dolu bir çalışma yılı diliyorum.'