Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkan Adayı Mustafa Çiçek, deprem bölgesinde faaliyet gösteren esnafın yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çekerek, mücbir sebep hali ve KOSGEB kredi ödemeleri konusunda düzenleme yapılması çağrısında bulundu.

Tural Şahbazlı

KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Başkan Adayı Çiçek, mücbir sebep halinin fiilen sona ermesine rağmen henüz resmi bir açıklama yapılmadığını belirterek, Kahramanmaraş başta olmak üzere depremden etkilenen tüm illerde esnafın mağduriyet yaşamaya devam ettiğini ifade etti. İş yerlerinin büyük bölümünün henüz teslim edilmediğini vurgulayan Çiçek, buna karşın kira bedellerinin 10 ila 20 kat artmasının esnafı ciddi bir çıkmaza sürüklediğini dile getirdi.

Bu süreçte esnafın daha fazla zorlanmaması gerektiğini belirten Mustafa Çiçek, 'Mücbir sebep hali her seferinde 3-4 ay uzatılmak yerine, en az 1 ya da 2 yıl süreyle devam ettirilmelidir. Bu adım, hem esnafımızın yükünü hafifletecek hem de bölgedeki ekonomik toparlanmayı hızlandıracaktır' dedi.

Deprem sonrası esnafa sağlanan KOSGEB kredilerinin geri ödemelerinin Mart ayı itibarıyla başlayacağına da dikkat çeken Mustafa Çiçek, şehirde konut üretimi ve fiziki toparlanmanın hızla ilerlediğini ancak iş dünyası ve küçük esnafın aynı ölçüde toparlanamadığını söyledi. Başkan Adayı Çiçek, birçok dükkânın henüz teslim edilmediğini hatırlatarak, mevcut şartlarda kredi geri ödemelerinin esnaf için mümkün olmadığını ifade etti.

Başkan Adayı Çiçek açıklamasında, 'Bu kredilerin, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle hibe edilmesi ya da en az 2-3 yıl süreyle ertelenmesi esnafımız için hayati önem taşımaktadır' ifadelerini kullandı.

Ayrıca deprem bölgelerinde basit usul vergilendirmenin iptal edilmesine yönelik karara da değinen Mustafa Çiçek, bu uygulamanın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek, söz konusu düzenlemenin en az beş yıl süreyle ertelenmesinin bölge esnafına önemli bir katkı sağlayacağını kaydetti.

Mustafa Çiçek, yapılacak yeni düzenlemelerin hem esnafın ayakta kalmasına hem de Kahramanmaraş ve deprem bölgesinin ekonomik olarak daha güçlü şekilde yeniden ayağa kalkmasına katkı sunacağını sözlerine ekledi.