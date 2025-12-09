Kayseri Talas Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelinde market, kafe ve restoranlarda gerçekleştirdikleri kapsamlı denetimlerle vatandaşların sağlıklı, güvenli ve doğru fiyatlandırılmış ürünlere ulaşması için sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediyesi zabıtası gün boyunca süren kontrollerde ürünlerin son kullanma tarihlerini, et ve süt ürünlerinin saklama koşullarını, hijyen standartlarını, etiket-fiyat uyumunu ve genel düzeni tek tek inceledi.

HİJYEN VE GIDA GÜVENLİĞİ ÖN PLANDA

Denetimler sırasında özellikle gıda depolama alanları detaylı şekilde kontrol edildi. Soğuk hava depolarındaki ürünlerin saklama sıcaklıklarından raf düzenine kadar tüm koşullar titizlikle incelendi. Son kullanma tarihi yaklaşan ya da uygun şartlarda muhafaza edilmeyen ürünlere el konuldu. Uygunluk taşımayan 5 işletmeye geçici olarak faaliyetten men cezası uygulandı.

ETİKET VE FİYAT UYGUNLUĞU TAKİBİ

Marketlerde yapılan denetimlerde zabıta ekipleri, kasa ve raf fiyatları arasındaki uyumu kontrol ederek olası tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmek için tutanaklar tuttu. Gerektiğinde uyarılar yapan ekipler, mevzuata aykırı durumlarda işlem başlattı.

KAFE VE RESTORANLARDA MASA MASA KONTROL

Kafe ve restoran denetimlerinde ise masa düzeninden hijyene, kullanılan malzemelerin temizliğinden işletmelerin genel uygunluğuna kadar pek çok unsur kontrol edildi. Zabıta memurları, tespitlerini detaylı olarak kayıt altına alarak işletmelere gerekli yönlendirmeleri yaptı.

DENETİMLER SÜRECEK

Talas Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlayan bu denetimlerle hem gıda güvenliğini sağlıyor hem de tüketici haklarının korunmasına katkıda bulunuyor.

Denetimler ilçe genelinde aralıksız olarak devam ediyor.