7 kişinin hayatını kaybettiği parfüm fabrikasının, yanıcı-patlayıcı kimyasalların bulunduğu 'Gayrisıhhi Müessese 3. Sınıf' ruhsatıyla faaliyet gösterdiği ortaya çıktı. Denetim süreçleri yeniden tartışma konusu oldu.

KOCAELİ (İGFA) - Dilovası'nda 7 işçinin yaşamını yitirdiği parfüm/kozmetik üretim tesisine ait ruhsat belgesine ulaşıldı.

Yedi Kıtada Haber'in ortaya çıkardığı kritik belge, söz konusu tesise 02.09.2020 tarihinde Dilovası Belediyesi tarafından 'Gayrisıhhi Müessese 3. Sınıf - Kozmetik Ürün İmalatı' ruhsatı verildiğini gösteriyor. Bu sınıf, yanıcı ve patlayıcı kimyasallarla üretim yapan tesislerin yer aldığı en yüksek risk kategorisi olarak biliniyor.

Ruhsatta dönemin belediye başkanının imzası yer alırken, facianın ardından gözler ruhsatlandırma sürecine çevrildi. Kamuoyunda yanıt bekleyen sorular ise giderek çoğalıyor:

Tehlikeli sınıftaki bir tesis hangi denetim raporlarıyla ruhsatlandırıldı?

Mahalle arasında kimyasal üretim yapan bu işletme için kapsamlı risk analizi yapıldı mı?

Bina ve tesisatlar yangın yönetmeliğine uygun muydu?

Ruhsat verildikten sonra düzenli denetimler yapıldı mı? Yapılmadıysa gerekçesi neydi?

Soruşturmanın genişletildiği olayda, ruhsat belgesinin ortaya çıkması 'idari ihmal' tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Kamuoyu, facianın arka planındaki denetim zincirinin tüm yönleriyle açığa çıkarılmasını bekliyor.