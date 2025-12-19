Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 17 Aralık şehitlerini anma programı kapsamında, Erciyes Mavi Kartalları Dayanışma Yardımlaşma ve Kültür Derneği üyeleri ve aileleri ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul Avcılar 3. Bölge Şubesi mensuplarını Talas'ta misafir etti. Yelken Düğün Salonu'nda gerçekleşen anlamlı buluşma, duygu dolu anlara sahne oldu.

KAYSERİ (İGFA) - Programa Kayseri Talas İlçe Kaymakamı İlyas Memiş ve Zincidere 1. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mesut Koçak da katılarak bu anlamlı günde birlik ve beraberlik mesajı verdi. Programa katkı sağlayan Talas Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Alaattin Kayabaşı ve Tellioğlu Unlu Mamülleri sahibi Rüstem Tellioğlu da hazır bulundu.

BAŞKAN YALÇIN'I DUYGULANDIRAN BULUŞMA

Şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenen Başkan Mustafa Yalçın, yaptığı konuşmada vefa ve minnet duygularını güçlü ifadelerle dile getirdi. Başkan Yalçın, 'Ülkemizin acı bir gününün yıl dönümünde her vakit burada olmanız bizi gururlandırıyor. Sizin için ne yapsak az. Talasımıza, Kayserimize hoş geldiniz. Sizlerin vatan, millet ve Kur'an adına verdiğiniz fedakârlığa ne kadar teşekkür etsek karşılayamayız. Duygularımı ifade etmekte zorlanıyorum. Allah hepinize sağlıklı, uzun ömürler versin. Bu acı günümüzde farklı vilayetlerden gelerek yanımızda olduğunuz için teşekkür ediyorum. Devletimiz var olsun. Sizlerle bir arada olmaktan onur duyuyorum' dedi.

KAYMAKAM MEMİŞ'TEN BAŞKAN YALÇIN'A TEŞEKKÜR

Talas İlçe Kaymakamı İlyas Memiş de Başkan Yalçın'ın ev sahipliğine dikkat çekerek, 'Sağ olsun belediye başkanımız misafirlerimizi en güzel şekilde ağırladı. Kendisine teşekkür ediyorum. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Onların fedakârlıkları sayesinde bu güzel vatanda huzur ve güven içinde yaşıyoruz. Aziz hatıralarını daima yaşatacağız' ifadelerini kullandı.

DUYGULANDIRAN MİSAFİRPERVERLİK

Programda söz alan Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul Avcılar 3. Bölge Şube Başkanı Nurettin Ağaoğlu, misafirperverliği ve hassasiyeti dolayısıyla Başkan Yalçın'a teşekkür ederek, 81 ilin toprağından bir araya getirilen anlamlı bir hediyeyi takdim etti. Erciyes Mavi Kartalları Dayanışma Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Ercan Agan da şehitleri rahmetle anarak Başkan Yalçın'a teşekkürlerini iletti ve plaket sundu. Ayrıca dernek üyeleri de yöresel ürünlerden oluşan hediyeler sundu.

ANLAMLI HEDİYE

Başkan Mustafa Yalçın ise her iki dernek başkanına, Bandırma Vapuru'nun Talas Zincidereli kaptanı İsmail Hakkı Durusu'nun yer aldığı özel bir plaket ile Kıbrıs Barış Harekatı'na Kayseri'den gidenlerin yer aldığı Kayseri-Girne Hattı kitabını hediye ederek bu anlamlı buluşmayı tarihe not düşürdü.

ÇANAKKALE MÜZESİNİ GEZDİLER

Öte yandan Kayseri'ye gelen gaziler ve şehit yakınları, Talas Belediyesinin şanlı Türk tarihinin altın sayfalarından birisini yansıttığı Çanakkale'den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesini gezdi. Müzeden çok etkilendiklerini ifade eden gaziler, yeniden askerlik yapma duygularının kabardığına dikkat çektiler.