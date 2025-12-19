Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Tansu Erçevik, oda üyelerine yönelik olarak İznik'te kapsamlı bir eğitim turu düzenlediklerini açıkladı.

BURSA (İGFA) - Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası (BURO) Başkanı Tansu Erçevik, oda üyelerinin mesleki gelişimine katkı sağlamak amacıyla İznik Eğitim Turu gerçekleştirdiklerini belirtti.

Eğitim programı kapsamında rehberler sabah saatlerinde Bursa'dan hareket ederek İznik'te kahvaltıyla güne başladı. Ardından Uludağ Üniversitesi İznik Meslek Yüksekokulu'nda Turizm Rehberliği Bölümü öğrencileriyle bir araya gelen grup, Başkan Tansu Erçevik tarafından gerçekleştirilen ve yaklaşık 1,5 saat süren İznik konulu PowerPoint sunumunu takip etti.

Sunumda İznik'in tarihi, kültürel ve turistik değerleri ele alınırken, hem oda üyelerine hem de öğrencilere yönelik bilgilendirmelerde bulunulurken, eğitim programı daha sonra İznik ilçe merkezinde yer alan tarihi ve kültürel noktaların gezilmesiyle devam etti. Gün boyu süren eğitim turunun ardından rehber grubu Orhangazi'de akşam yemeğinde bir araya gelerek, programı Bursa dönüşle noktaladı.

Bursa Bölgesel Turist Rehberler Odası Başkanı Tansu Erçevik, eğitime katılan meslektaşlarına, Uludağ Üniversitesi İznik Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi ve Profesyonel Turist Rehberi Doç. Dr. Ayşen Acun Köksalanlar'a, Profesyonel Turist Rehberi ve Öğretim Görevlisi Betül Demir Akgül'e, Turizm Rehberliği Bölümü öğrencilerine ve ulaşım desteği sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.