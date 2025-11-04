Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derece kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş, Kayseri Şeker'in 2025 yılı kredi derecelendirme sonuçlarını açıkladı.

KAYSERİ (İGFA) - Yapılan değerlendirme sonucunda, şirketin Uzun Vadeli Ulusal Notu 'BBB (tr)' (iyi kredi kalitesine sahip, yatırım yapılabilir seviye) olarak belirlendi.

Kısa Vadeli Ulusal Notu ise 'J2 (tr)' düzeyinde teyit edildi.

JCR Avrasya, raporunda Kayseri Şeker'in, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle belirlenen şeker kotası ve sağlam pazar konumu sayesinde satış hacminde öngörülebilirlik sağladığını; azalan finansal borçluluk ve artan kârlılık kapasitesiyle finansal yapısını güçlendirdiğini; pozitif işletme sermayesi ve yüksek gayrimenkul varlıklarıyla likidite açısından sağlam bir yapıya sahip olduğunu belirtti. Ayrıca binlerce çiftçiyi kapsayan kooperatif modeli, 1955'ten bu yana süregelen sektör tecrübesi, kurumsal yönetim anlayışı ve bölgesel ekonomiye katkısının da şirketin güçlü yönleri arasında yer aldığını vurguladı.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, kredi notunun 'yatırım yapılabilir ve iyi kredi kalitesi' düzeyinde olmasının, şirketin finansal istikrarı ve piyasalardaki güvenilirliğinin bir göstergesi olduğunu ifade etti.