Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, yıllık enflasyonun Ekim ayında yüzde 32,9'a gerilediğini, dezenflasyon sürecinin küresel ve yurt içi desteklerle devam etmesini öngördüklerini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yıllık enflasyonun Ekim ayında sınırlı da olsa gerilediğini duyurdu.

Bakan Şimşek, 2022 ve 2023 yıllarında sırasıyla yüzde 64 ve yüzde 65 seviyesinde gerçekleşen enflasyonun, 2024'te yüzde 44'e ve 2025 Ekim ayında yüzde 32,9'a indiğini hatırlattı.

Dezenflasyon sürecinde geçici dalgalanmalar yaşanabileceğini, ancak genel tablonun değişmediğini belirten Bakan Şimşek, küresel ve yurt içi destekleyici koşullar sayesinde dezenflasyonun devam etmesinin öngörüldüğünü vurguladı.

2026 yılı için vergi ve harç güncellemelerinin, enflasyon hedeflerini dikkate alarak yeniden değerleme oranından daha düşük oranda yapılmasının gündemde olduğunu belirten Bakan Şimşek, paylaşımında, 'Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı kararlılıkla uyguluyor, enflasyon üzerindeki arz yönlü baskıları azaltacak yapısal adımları atıyoruz' ifadelerini kullandı.