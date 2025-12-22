Ortaokul ve ilkokul olmak üzere Kazım Karabekir Mahallesi'nde iki okulun yapımında sona gelen Kayseri Melikgazi Belediyesi, eğitim sektöründeki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi'nin yeni projelerini planlarken geleceğin teminatı olan çocuklara daha güzel yaşam alanları inşa ettiklerini ve onların daha iyi eğitim alabilmeleri için gayret gösterdiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Melikgazi Belediyesi olarak yaptığımız okullar, kütüphaneler, kurs merkezleri, teknoloji atölyeleri ile çocukların ve gençlerin daha nitelikli ortamlarda eğitim almasına imkân tanıyoruz. Eğitim yatırımlarına verdiğimiz önemi artık herkes biliyor. Hem ortaokul hem de ilkokul olmak üzere yaptığımız bu okullarımız Yeniköy, Altınoluk ve Kazım Karabekir mahallelerine hizmet verecek. Bu okullarımızı 8 derslikli, 2 katlı olmak üzere, 1740 metrekare toplam inşaat alanında hayata geçirdik.

Çevre düzenlemesinde sona geldiğimiz okullarımız çok güzel oldu. Modern mimarisi, donanımlı sınıfları ile öğrencilerin tüm ihtiyaçlarına göre inşa edilen okullarımız ilçemizin eğitim hayatına önemli katkı sağlayacak. Yeni yaptığımız tüm okullarımızda öğrencilerimizin güvenli ve nitelikli bir eğitim ortamında yetişmesine vesile oluyoruz. Bu başarımızdan dolayı da gururlu ve mutluyuz. Çünkü gençlere ve eğitim yatırımlarına çok önem veriyoruz. Eğitime yapılan her yatırım, geleceğimize yapılan yatırımdır. Belediyemiz olarak, eğitim alanında yaptığımız yatırımlar ile yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda yarının bilgili ve donanımlı nesillerinin yetişmesine destek oluyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak eğitime yönelik projelerimizi kararlılıkla sürdürmeye ve geleceğin teminatı olan gençlerimize daha iyi imkânlar sunmaya devam edeceğiz.' dedi.