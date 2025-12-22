Kayseri Büyükşehir Belediyesi, turizmdeki amiral gemisi Erciyes ile kayak merkezini kentte daha fazla duyurmak adına girişimlerini sürdürüyor.

KAYSERİ (İGFA) - 'Benimle Çıkar mısın?' yazlı gondolu, şehir merkezindeki tüm sokaklarda sergileyen Kayseri Büyükşehir, turizmin lokomotifi olan Erciyes'i, yerli yabancı daha fazla kişiye anlatmayı hedefliyor.

Erciyes A.Ş. tarafından yapılan ve çekici tasarımı ile dikkatleri üzerine çekerek farkındalık oluşturan gondolu, şehir merkezindeki işlek olan önemli noktalar başta olmak üzere her sokakta sergileyen Büyükşehir Belediyesi, bu farklı uygulama ile kış turizmine katkı sağlayacak.

Üzerinde kalp simgeli ve Erciyes yazısı ile birlikte 'Benimle Çıkar mısın? yazan görsel tasarımları ile dikkatleri üzerine çeken gondol, Kayseri'nin merkezde pek çok noktasına gidecek.

Bu gondol aracını görüp sosyal medyasından ilk paylaşımı yapan 10 kişiye de sürpriz hediyeler verilecek.